Une visite très protocolaire

En visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Annaba, hier, Mme Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme ne semble pas avoir la conscience tranquille. En effet, à une question d’El Watan relative au retard enregistré au niveau des différentes directions de l’action sociale (DAS) dans les formalités de l’adoption (kafala) des enfants nés sous X, elle a répliqué sur un ton hostile, «ce n’est pas le moment de parler des enfants nés sous X», avant de faire appel aux médias publics pour étaler son discours officiel. La ministre a oublié que nous sommes à la veille du 1er juin, dont la date coïncide avec la Journée internationale de l’enfant.

On aurait voulu rappeler à Ghania Eddalia que c’est le moment d’aborder les lenteurs de la procédure administrative d’adoption des enfants X, qui, d’une moyenne de trois mois, est passée à près d’une année, sinon plus. Elle a oublié encore que la wilaya de Annaba ne dispose pas d’assez d’infrastructures spécialisées pour la prise en charge de tous les enfants autistes et trisomiques, dont les parents souffrent quotidiennement. Selon le réseau NADA, le marché informel est animé par 60 % de mineurs. Un constat que la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme n’a pas voulu commenter. Elle a préféré inaugurer un centre psychologique de pédagogie destiné aux enfants handicapés mentaux, déjà opérationnel depuis 2015 dans la commune d’El Hadjar, et remettre des chèques pour des jeunes bénéficiaires du dispositif de l’Angem.