L’ambassadeur de France en Algérie, Bernard Emié,...

C’est ce qu’a annoncé dans la soirée d’avant-hier l’ambassadeur de France en Algérie, Bernard Emié, qui a présidé la cérémonie de lancement de l’opération.

Devant un parterre composé de recteurs d’université de Annaba, Guelma et Souk Ahras, de cadres de l’Etat et d’adhérents, le diplomate a tenu à souligner l’importance que revêt ce projet culturel pour la région de Annaba. «D’une ampleur inédite en Algérie, mais aussi dans le reste du réseau culturel à travers le monde, ce projet revêt un intérêt particulier pour la région de Annaba. La dernière rénovation importante de cet établissement date de 1987.

Fruit de plusieurs mois d’échanges entre les différents acteurs impliqués, ce chantier sera lancé le mois prochain et réceptionné dès l’automne 2017. Mis en service, il sera un outil rénové, optimisé et modernisé car nous avons la chance de disposer à Annaba d’un bâtiment vaste, le plus spacieux des cinq IF hors Alger, ce qui ouvre beaucoup de perspectives», s’est félicité Bernard Emié. Une enveloppe de un million de d’euros a été consacrée à ce projet, dont l’étude et les entreprises de réalisation sont de nationalité algérienne.

Le chef du projet, David Queinnec, qui pilotera l’opération, a présenté à l’assistance les plans du projet, en expliquant les différents changements qui vont concerner l’infrastructure. Au côté de l’architecte Mihoubi, chargé de l’étude, il a annoncé que «l’IF disposera de 10 classes de cours plus conviviales et plus accueillantes d’une capacité chacune de 12 bancs pédagogiques, dont une partie sera réservée aux cours et examens. Il y aura également une médiathèque adaptée aux attentes des lecteurs et aux nouvelles technologies, d’un bureau Campusfrance pour les étudiants désirant poursuivre leurs études en France.

Enfin, une cafétéria sera aménagé au 4e étage qui, sans aucun doute, sera l’une des attractions du bâtiment rénové, un espace de convivialité et d’échanges». Ainsi, le directeur de l’Institut français et chef du projet de sa rénovation, David Queinnec, aura la lourde mission de diriger ce chantier, qu’il a, préalablement, farouchement défendu, pour faire bénéficier la wilaya de Annaba de cet important investissement, au grand bonheur de ses habitués.