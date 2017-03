Une autre avocate écrouée à Annaba

Réagissez

Le président de la chambre d’accusation, près la cour de justice de Annaba a décidé, hier, de mettre sous mandat de dépôt KH.M, 36 ans, une avocate, placée la semaine dernière sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction près la 3ème chambre près le tribunal correctionnel de la même ville.

Elle devrait être notifiée immédiatement par les éléments de la sureté de wilaya avant qu’elle ne soit incarcérée. Cité dans cette affaire "d’escroquerie" et "usage irrégulier sans avoir la qualité dans une fonction publique" (OPGI), N.M, 60 ans- a fait l’objet d’un mandat d’amener la semaine dernière, confirmé hier par la même chambre, avons-nous appris d’une source proche du parquet général. Un important dispositif de sécurité a été mobilisé autour de la cour de justice après que le barreau de Annaba, nouvellement réélu, eut affiché un mécontentement général par rapport à cette décision, sachant qu’une autre avocate B.L, 37 ans, impliquée également dans ce scandale est déjà écrouée depuis une semaine. Un véritable scandale qui a secoué le milieu local des robes noires dont l’affaire remonte à l’année dernière.

En effet, des citoyens se sont plaints officiellement auprès du conseil de l’ordre des avocats de la région de Annaba et le parquet pour dénoncer une escroquerie dont se sont rendus auteures, deux avocates relevant du barreau de Annaba et un présumé escroc qui se fait passer pour un cadre de l’OPGI. Ces derniers promettaient à des demandeurs de logements socio-locatifs (LSL) des attributions en contrepartie d’importantes sommes d’argent. Pour rassurer leur « client », les deux avocates mises en cause établissaient des reçus, cachetés au nom de leur cabinet, à leur profit. Devant des promesses non tenues, les "futurs attributaires" s’impatientaient, tel qu’ils n’ont pas hésité à déposer plainte.

N’ayant pas bénéficié de leur logement, encore moins du remboursement de leur argent, ils ont réclamé justice auprès du parquet général. L’action a été entamée il y a plusieurs mois déjà. Les deux avocates ont été auditionnées par le procureur général près la cour de justice de Annaba en présence d’un délégué, dépêché par le conseil de l’ordre des avocats de la région de Annaba. Depuis, le dossier de l’affaire a été transmis au parquet du tribunal correctionnel local.