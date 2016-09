Un surveillant médical et deux infirmiers sanctionnés

Réagissez

Soumis à l’obligation d’assurer la permanence pendant les deux jours de la fête de l’Aïd El Adha au niveau du service gastro-entérologie du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Rochd de la wilaya de Annaba, le personnel médical a malheureusement fait faux bond, avons-nous appris du directeur général de cet établissement de santé.

En effet, un surveillant médical et deux infirmiers relevant de ce service, semblent avoir préféré abandonner leur poste de travail et les malades pour participer au rituel religieux aux côtés de leur famille. Informé, Dr Nabil Bensaïd, le directeur général du CHU Annaba a sanctionné immédiatement les mis en cause. «J’ai été informé de l’absence du personnel médical au niveau du service gastro-entérologie le premier jour de la permanence.

Aussitôt, j’ai fait le déplacement sur le lieu pour confirmer. Sur place, j’ai constaté l’absence du surveillant médical et de deux infirmiers. Le premier a été suspendu et les deux autres frappés d’une mise à pied de trois jours, assortie d’une privation de primes de rendement durant un trimestre.

La prise en charge des malades est une priorité et tout manquement à cette obligation professionnelle doit être puni», a martelé le même responsable. A Annaba, ce ne sont pas seulement les commerçants qui ont baissé rideau durant les deux jours de l’Aïd, même les pharmacies sont concernées par ce phénomène. Les institutions ayant la charge de les sanctionner ne font plus le poids devant ce fait accompli imposé par ces récalcitrants.