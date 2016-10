Un réseau de braconniers de corail démantelé

Réagissez

Sept moteurs d’embarcations de 40 ch., une quinzaine de bouteilles à oxygène de plongée sous-marine avec accessoires, des compresseurs de remplissage d’oxygène, des tenues d’hommes-grenouilles, des jerricans de carburant, ainsi que des croix de Saint-André, utilisées dans le braconnage du corail, ont été le lot de matériels saisi, mercredi dernier, par les éléments de la brigade de recherches et d’investigations (BRI), assistés par ceux de la Police judiciaire de la sûreté de wilaya de Annaba. L’annonce a été faite par le chef de la police judiciaire, lors d’un point de presse, tenu jeudi au siège de la sûreté de wilaya.

En plus de cette saisie, l’opération a été marquée par l’arrestation de quatre braconniers de corail écumant les récifs des côtes de l’extrême-est du pays. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Annaba, ils ont été placés sous mandat de dépôt. «Ces quatre mis en cause font partie d’un important réseau international de braconniers spécialisé dans le trafic du corail. Identifiés, plusieurs autres membres sont actuellement activement recherchés», ajoute la même source.

La mise hors d’état de nuire de ces quatre trafiquants a été rendue possible grâce un travail d’investigation. En effet, l’opération a ciblé deux cités côtières, connue pour le trafic du corail, Sidi Salem à l’est de Annaba et Chatt à l’ouest d’El Tarf. En vertu de mandats de perquisition et d’extension de compétence, délivrés par le procureur de la République près le tribunal de Annaba, les enquêteurs ont fouillé deux garages, transformés en ateliers de stockage, où le matériel en question a été découvert et saisi, et dont la valeur est estimée à plus de 20 millions de dinars.

«Ce qui a confirmé que le matériel saisi est utilisé dans le braconnage est la présence des traces de corail sur les croix Saint André», tranche le même officier. Il y a un mois, faut-il le rappeler, la brigade de recherches relevant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Annaba avait découvert une cache située aux abords d’Oued Seybouse. Les enquêteurs appuyés par les éléments de la section de sécurité et d’intervention d’El Hadjar avaient agi alors et réussi à saisir 70 bouteilles de plongée et 12 compresseurs à oxygène. Un important lot d’équipements de plongée d’une valeur de 30 millions de dinars.