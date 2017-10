Un officier de police agressé par un groupe armé

Réagissez

Un officier de police de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la commune de Berrahal, relevant de la sûreté de wilaya de Annaba a été victime, dans la soirée d’avant-hier, d’une agression armée à la cité populaire Oued Dheb.

Selon des témoins oculaires, il était 19h30 lorsque l’officier en question s’apprêtait à rentrer chez lui. Il a été abordé, par un groupe de trois jeunes, descendus d’un véhicule type Renault Clio Campus. La voix haute, assortie d’une gesticulation furibonde, annonçait le déclenchement d’une altercation entre les trois jeunes et le policier.

En effet, ce dernier a dégainé rapidement son arme de service -une Beretta- pour tirer un coup de sommation. La réplique des mis en cause n’a pas tardé, puisque l’un d’eux aurait répondu par un autre tir avec son pistolet automatique (PA) avant de prendre la fuite avec ses deux acolytes à bord de leur véhicule.

Immédiatement, l’alerte a été donnée faisant état d’un attentat terroriste. Plusieurs points de contrôle ont été installés par les éléments de la police et de la gendarmerie à travers les artères de la ville dans l’espoir d’arrêter les mis en cause et leur moyen de locomotion. Cependant, le déplacement sur le lieu de l’incident de la police scientifique dément l’hypothèse d’un attentat terroriste, puisque seule la douille de la cartouche tirée par le policier a été trouvée sur place. L’autre qui serait tirée à partir d’un PA par l’indélicat jeune n’a pas été encore trouvée. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour identifier les auteurs de cet incident, jusqu’à preuve du contraire, une agression.