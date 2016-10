Un guichet unique pour les exportateurs

Réagissez

Ayant un rôle primordial dans le processus de l’exportation, le port d’Annaba qui a été modernisé, doté de toutes les infrastructures et des aires de stockage sécurisées, jouissant d’une des rades les plus sûrs au monde et relié aux grandes villes par des autoroutes et des voies ferrées se propose d’être le maillon fort du cheminement des produits algériens vers l’étranger, a soutenu Ali Boulahrass, chargé du développement des exportations à partir de cette enceinte portuaire, lors d’une journée de vulgarisation sur les tarifications douanières, organisée récemment à Biskra par la CCI des Zibans.

Celui-ci a rappelé que les exportateurs de dattes et d’autres produits agricoles bénéficient actuellement d’une remise de 50% sur les prestations offertes par le port bônois. «A partir du port d’Annaba où il y a désormais un guichet unique accueillant et permettant à nos clients-exportateurs de s’acquitter en un temps record de toutes les procédures et d’obtenir les certificats et garanties nécessaires pour exporter leurs produits, des exportateurs ont réalisé des opérations couronnées de succès.», a-t-il dit.

A titre d’exemples, il cite l’envoi par des opérateurs nationaux de 5000 tonnes d’huile de table constituant une cargaison de 273 containers vers la Libye, de 55 tonnes de pomme de terre vers les Emirats arabes et de 900 tonnes de pâtes alimentaires.