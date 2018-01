Un enseignant agressé par un parent d’élève

Réagissez

La violence contre le corps enseignant a pris ces derniers temps des proportions alarmantes, notamment dans les écoles primaires. Ainsi, mercredi passé, un instituteur a fait l’objet d’une violente agression physique perpétrée par un parent d’élève et son fils en raison d’une punition infligée à leur fille et sœur.

Le dénommé Djeddi Saïd, un enseignant d’arabe à l’école primaire Zarouali Mohamed, à Cheria, a été surpris par les deux assaillants, alors qu’il était en plein cours. Selon un témoin oculaire parmi ses élèves, l’instituteur a été amené au sol et roué de coups de pieds et de poings, avant d’être poignardé au dos. Dans un état très grave, présentant des hématomes au visage et dans d’autres parties du corps, il a été évacué en urgence vers le CHU de Batna. Une agression qui a justifié une incapacité totale de travail d’une vingtaine de jours. Jeudi, ses collègues étaient sous le choc et ont eu du mal à assurer les cours. En signe de solidarité, des enseignants aux lycées et aux CEM ont observé une action de protestation, laquelle traduit clairement le malaise qui s’est emparé du personnel de l’éducation dans la wilaya.