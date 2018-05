Il passera par la méditerranée vers plusieurs capitales américaines et asiatiques

Un deuxième câble international d’internet à partir de Annaba

Deux nouveaux projets de câbles, reliant par voie maritime les wilayas d’Alger et d’Oran à l'Espagne et Annaba à plusieurs capitales américaines et asiatiques, seront réceptionnés d’ici la fin de l’année en cours.

Ils renforceront les deux câbles sous-marins existants de fibre optique d'une capacité de 500 gigabits pour de la wilaya de Annaba et de 80 gigabits pour le câble d'Alger.» C’est ce qu’a promis, hier à Annaba, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Feraoun, en marge de la cérémonie de la pose de la première pierre du projet du deuxième câble marin d’internet à Sidi Salem (El Bouni). L’exploitation effective de ces câbles permettra à l’Algérie de passer du statut de consommateur à fournisseur d’internet à travers ce nouveau centre de transmission internationale. Pour ce faire, l’Algérie vise le marché africain, où plusieurs pays n’ont pas encore atteint le niveau technologique numérique dans ce domaine. Par ailleurs, la première étape de sa visite de travail et d’inspection à Annaba l’a menée à la commune de Berrahal, où elle a donné le feu vert pour la mise en service officielle du FTTH (Fiber to the home) qui a concerné près de 1000 familles. «Cette technologie sera élargie à plus de 13 000 familles abonnées, issues de quatre autres communes avoisinantes, dont Oued El Aneb, Aïn El Berda et El Bouni, en attendant d’être généralisée dans un proche avenir au niveau de toute la wilaya», s'est-t-elle engagée devant le wali de Annaba, Mohamed Salamani, et les responsables locaux d’Algérie Télécom. En effet, les nouveaux pôles urbains d'El Kalitoussa de la commune de Berrahal, la nouvelle ville de Drâa Errich ou encore le site de Aïn Djebara ont été équipés de cette technologie qui, faut-il le souligner, a concerné également les grandes entreprises et les établissements universitaires et scolaires de la wilaya.



Gaidi Mohamed Faouzi