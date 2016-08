Sensible amélioration des taux de réussite

Réagissez

Cérémonie de remise des prix

L’école préparatoire Pierre et Marie Curie a abrité une cérémonie organisée en l’honneur des brillants élèves.

La wilaya de Annaba a fêté ce week-end ses lauréats 2016 ayant réussi aux différentes épreuves d’examens dans les trois paliers, avons-nous constaté sur place. L’école préparatoire Pierre et Marie Curie a abrité la cérémonie qui a été organisée en l’honneur des brillants élèves, où des cadeaux ont été remis aux heureux lauréats. Selon le décompte final, présenté par le directeur de l’éducation de Annaba, Ahmed Ayachi : parmi les 114 écoles primaires la réussite à l’examen du 5e a enregistré un taux de 87,40% (83,48% en 2015) dont 53 écoles ont affiché un taux de 100%.

Après une opération de rachat concernant les élèves sérieux n’ayant pas eu la moyenne requise, le taux d’admission en première année moyenne est passé à 97,75. «Nous avons constaté parmi les résultats de la 5e deux potaches qui ont cartonné avec une moyenne de 10/10. Il s’agit de Abderahim Hiba Fella et Slimani Ranine des écoles Salah Belaïd et Chettabi Abdellalwaheb de Sidi Amar», s’est félicité le directeur de l’éducation sous les applaudissements de l’assistance composée de parents d’élèves et des autorités locales.

Au 2e palier, l’examen du BEM a marqué un taux de réussite de 54,04% (52% en 2015) qui, avec les admis avec la moyenne générale du secondaire, est passé à 86,86 %. En matière de mention, ils sont 55 élèves à décrocher le titre excellent avec des moyennes dépassant les 18/20. Quant au baccalauréat, les 36 lycées que compte la wilaya ont affiché un taux de réussite général de 44,23% contre 42,22 % l’année précédente.

Classée la meilleure au niveau locale par rapport aux six candidats ayant décroché le bac avec une moyenne dépassant 18/20 (deux en 2015), l’heureuse lauréate est Zennir Aya Rayene, brandissant 18,48, assortie d’un titre d’excellence. Rappelons que la wilaya de Annaba a été classé à la 17e place au niveau national.

Le meilleur lycée dans cette catégorie est celui de Saf Saf, avec 60,18%, suivi du Technicum d’El Hadjar avec 58,33%. «Cette sensible amélioration dans les réussites des élèves à travers les trois paliers dénote du sérieux qui caractérise notre institution sous la houlette de Mme la ministre Benghebrit Nouria. L’année prochaine, nous espérons passer à un meilleur taux de réussite dans les trois examens finaux», conclut Ahmed Ayachi, le directeur de l’éducation.