Sans téléphone depuis près de six ans

Les opérateurs économiques ne trouvent plus d’interlocuteur pour dénoncer cette situation plus qu’incommodante pour leurs activités.

Ya-t-il dans le monde une zone d’activité commerciale (ZAC) dont l’administration des entreprises locales active sans téléphone fixe ? Affirmatif, répondent à l’unanimité les chefs d’entreprises de la ZAC Lalallick d’El Bouni (Annaba). En effet, depuis le vol en 2011 d’un câble téléphonique à El Bouni, précisément dans cette zone le téléphone fixe ne sonne plus. Les opérateurs économiques ne trouvent plus d’interlocuteur pour dénoncer cette situation plus qu’incommodante à leurs activités. «Comment peut-on espérer à un décollage économique alors que la moindre commodité est absente pour faciliter la mission des créateurs de richesses et d’emplois ?

C’est un nouveau record à inscrire sur les pages de Guinness où le téléphone fixe est, depuis presque six ans, en dérangement dans une zone économique.», ironise Abdelhak Henni, propriétaire de Sorebat, une entreprise de travaux publics et de bâtiments et représentant des protestataires. Paradoxalement, les malheureux abonnés continuent toujours à payer leurs factures d’abonnement, sans pour autant bénéficier du service d’Algérie Télécom (AT).

Leur espoir de sortir de l’isolement s’amenuise jour après jour. «Interpellés, plusieurs responsables d’AT se sont engagés à rétablir la tonalité dans la ZAC Allalik sans tenir leurs promesses, voilà près de six années déjà passées. Faut-il faire intervenir le président de la République pour régler ce problème et dénoncer l’incompétence de ceux qui ont la charge de faire sonner les téléphones fixes ?», s’interrogent d’autres opérateurs économiques. Ainsi, le moins que l’on puisse le dire, c’est la débandade générale à Algérie Télécom (AT) Annaba.

Jamais de mémoire annabi la wilaya n’a été aussi sujette à des milliers de dérangements de lignes téléphoniques que durant ces dernières années. Les abonnés en connexion internet ne sont pas en reste puisqu’ils souffrent par milliers de la mauvaise gestion de cette entreprise qui prétend être technologique. Ainsi, on dénombre quelque 4500 dérangements signalés et autant sinon plus non signalés voire abandonnés dans la seule wilaya de Annaba. Ce qui génère inévitablement un autre problème qui n’est pas des moindres à savoir : Les pannes de connexion Internet.

Ces indicateurs témoignent, vraisemblablement, d’une démobilisation totale du personnel d’Algérie Télécom à tous les niveaux. «S’ils ne maitrisent pas la technologie des TIC pourquoi ils s’y aventurent et faire souffrir toute la population. Les quelques centaines de citoyens qui utilisent encore les lignes téléphoniques fixes abandonnent au fur et à mesure cette option pour se convertir vers les téléphones cellulaires dont la connexion internet est assurée par des opérateurs privés. Une alternative qui offre également tous les services qu’assure la téléphonie fixe», estime, par ailleurs, Abdelhak Henni qui regrette d’être l’otage d’Algérie Télécom Annaba.

Contactée, la chargée de communication d’Algérie Télécom de Annaba s’explique. «En effet, cette zone a été victime d’un vol de câble qui a isolé toutes les entreprises qui en dépendent. Cependant, nous sommes actuellement en plein travaux pour le remplacer en un autre en fibre optique dont la mise en connexion est prévue prochainement. C’est un projet national qui mettra fin à tous les dérangements», rassure notre interlocutrice.