Saisie de 270 répliques d’armes de décoration

En inspectant un container d’articles de décoration importés par un opérateur économique, les douaniers ont réussi à mettre la main sur un véritable arsenal: 240 pistolets de plusieurs modèles, 16 fusils et 16 épées que le propriétaire du container avait pris le soin de dissimuler dans des cachettes derrière des tableaux muraux ont été découverts par les agents de contrôle relevant de l’Inspection principale chargée du contrôle des opérations commerciales (IPOC). La grande panique enclenchée, au début, par cette trouvaille s’était vite dissipée, puisque les armes se sont avérées être d’usage ornemental, autrement dit, des répliques destinées à la décoration d’intérieur.

La marchandise, d’une valeur avoisinant un million de dinars, a été systématiquement saisie et une procédure contentieuse engagée à l’encontre de l’opérateur, car s’agissant de produits prohibés, donc interdits à l’importation, fait ressortir un communiqué transmis à notre rédaction par Reda Mehafdi, chef d’inspection divisionnaire des Douanes à Annaba. Les mêmes services n’en sont pas à leur première trouvaille du genre. En février 2015, pas moins de 255 000 capsules de cartouches à fusil avaient été découvertes par les agents de la brigade de visite des containers au fond d’un container, en provenance de Turquie. Les baquets contenant la «munition» avaient été cachés sous des cartons d’articles de cuisines et produits électroménagers. Moins d’une année auparavant, 6000 autres unités (capsules) pour fusils de chasse avaient été saisies à l’aéroport Rabah Bitat de Annaba. C’est également là que les mêmes services douaniers avaient découvert un pistolet automatique, six balles et une paire de menottes dans les bagages d’un passager établi à Paris.