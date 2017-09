Saisie de 27 000 livres sterling et 90 boîtes de psychotropes

Réagissez

Plus de 27 000 livres sterling ont été saisies la semaine dernière par les éléments des Douanes algériennes (IPVV) de la commune d’El Ayoun dans le véhicule d’un voyageur, avons-nous appris de ce corps constitué.

La valeur du corps de délit en monnaie nationale est estimée à plus de 3,5 millions de dinars, dont l’amende encourue par le contrevenant est de plus de sept millions de dinars. Saisi également, le moyen de transport dans lequel a été enfoui le corps du délit est d’une valeur de 800 000 DA.

De leur côté, les éléments des Douanes activant au niveau de la circonscription territoriale de la direction régionale des Douanes à Annaba ont réalisé une autre saisie, la semaine dernière, de plus de 90 boîtes de psychotropes, renfermant 2272 comprimés et 45 ampoules injectables, de diverses marques. L’opération a été réalisée à l’aéroport international Rabah Bitat, où la marchandise prohibée a été soigneusement enfouie dans ses bagages.

Sur le marché intérieur, la valeur de cette prise est estimée à 123 698 00 DA. Le lendemain, dans la wilaya de Souk Ahras, quelque 80 cartons renfermant près de quinze quintaux de bananes par la brigade polyvalente de M’Daourouch, dont

la valeur sur le marché intérieur de la marchandise et

du moyen de transport a atteint plus d’un million de dinars.

Une infraction qui a valu à son auteur une amende de 10 160 000 00 DA. Cependant, il faut attendre l’arrestation du contrevenant pour que cette amende soit payée, puisqu’il est actuellement en fuite. Ces opérations de saisie s’inscrivent, faut-il le rappeler, dans le cadre de la lutte contre la fraude, la contrebande et la protection du Trésor public, de l’économie nationale et du citoyen.