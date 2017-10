Saisie de 11 quintaux de tabac à chiquer

Réagissez

Lors d’un point de contrôle dressé à hauteur de la zone industrielle Pont Bouchet d’El-Hadjar, les éléments de la gendarmerie de la brigade locale ont interpellé, hier, un individu de sexe masculin, avons-nous appris du commandement national de ce corps constitué. Agé de 25 ans, il transportait à bord d’un fourgon onze quintaux (1100 kg) de tabac à chiquer (chemma), deux cent soixante sachets vides et quatre rouleaux de papier d’emballage pour le même produit, et ce, sans facture ni registre du commerce. Avisé, le procureur de la République près le tribunal d’El-Hadjar a prescrit l’ouverture d’une enquête, la présentation du mis en cause à l’issue et la remise de la marchandise saisie aux services des Domaines la wilaya de Annaba. Une enquête est ouverte.