Rush sur la grande foire

La grande foire de Annaba, qui se tient depuis jeudi et s’étalera sur toute cette semaine, a été une véritable occasion pour les citoyens en quête de découverte des produits des opérateurs économiques locaux et nationaux. En effet, l’esplanade du complexe sportif 19 Mai 1956 n’a pas désempli depuis l’inauguration de l’événement par les autorités locales sous l’égide de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Seybouse. Abrités par 47 stands, bien disposés sous des chapiteaux, les nombreux exposants ont attiré la foule essentiellement de pères et mères de famille.

«Les produits les plus convoités sont l’agroalimentaire, l’électroménager, les services bancaires et les nouveaux véhicules poids lourds montés en Algérie, tels que les nouveaux camions Hyundai de Batna et les bus de la SNVI», affirme Omar Bedkane, le patron de l’agence Initiative, organisatrice de cette manifestation commerciale. De leur côté, les visiteurs se disent satisfaits des prix appliqués par les exposants. «Nous avons acheté plusieurs produits dont les prix affichés sont en deçà de ceux appliqués ailleurs. Nous avons pu faire plusieurs bonnes affaires, notamment les produits électroménagers (climatiseurs)», témoignent des visiteurs rencontrés sur le lieu. Force est de souligner que l’agence Initiative a pu inscrire dans la pérennité l’organisation de plusieurs Salons, dont celui de l’automobile, du bâtiment et de l’agriculture.

Ces manifestations sont maintenant bien ancrées dans les traditions du pays, voire s’érigent en un événement d’envergure. Pour cette édition, la participation de pas moins de 47 exposants a donné vraisemblablement une grande dimension à ce rendez-vous. Par ailleurs, les organisateurs ont déploré l’absence d’un espace d’exposition digne de ce nom à Annaba.