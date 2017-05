Récupération de 2000 comprimés d’ecstasy

Réagissez

Plusieurs saisies, les unes plus étonnantes que les autres ont été effectuées ces derniers jours par les éléments des Douanes algériennes au niveau du centre de tri postal de Annaba, avons-nous appris de Reda Mehafdi, chef de l’inspection divisionnaire des Douanes à Annaba.

Il en est ainsi de près de 2000 comprimés d’esctasy, un psychotrope très dangereux, expédié depuis l’Allemagne dans un colis postal. La marchandise a été identifiée après des analyses dans un laboratoire spécialisé et a été aussitôt saisie. La valeur de ce produit prohibé a été estimée à 570 000, 00 DA. Un dossier a été établi et remis à la justice pour les poursuites pénales prévues par la législation en vigueur. Les mêmes services ont saisi également trois livrets envoyés de France dans un colis postal dont le contenu a trait au christianisme, ainsi qu’un petit talkie-walkie, envoyé de Singapour.

Par ailleurs, le service des Douanes de l’aéroport Rabah Bitat, à Annaba, ont procédé, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude, à la saisie de 62 boîtes de médicaments de différentes natures. Elles étaient en possession d’un voyageur sans aucune preuve de détention légale de cette quantité à caractère commercial dont la valeur a été estimée à 184 000 DA. En outre, les mêmes services ont saisi 263 t-shirt pour hommes et 20 souliers de sport dans les bagages de voyageurs en provenance de France et de Turquie. La valeur de la marchandise a été estimée à 181 500 DA. Les ventes aux enchères publiques ne sont pas en reste, puisque la dernière a été organisée au niveau du centre des infrastructures des Douanes sis route de l’aéroport, à laquelle ont participé la recette principale et la recette du contentieux du port de Annaba. Durant cette opération, différentes marchandises ont été vendues, entre autres, des pièces de rechange neuves pour véhicules, des ustensiles de cuisine, des fours rotatifs, etc. Cette vente a été soldée par une somme totale de 13 904 125, 00 DA.

Elle s’ajoute à celle de la vente réalisée par l’inspection divisionnaire à Annaba le début de mois de mars 2017 et qui s’élève à 68 031 025,00 DA. Durant le premier semestre 2017, un montant global des ventes aux enchères, réalisé par les mêmes services, est estimé à 81 935 150,00 DA. En 2016, des opérations similaires ont totalisé un montant global de 227 384 000,00 DA, jugé très important par rapport aux exercices précédents.