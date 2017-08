Qualification de 13 Constantinois

Réagissez

Treize boxeurs constantinois minimes, de chaque catégorie de poids, se sont qualifiés lundi soir au championnat national de boxe durant le tour éliminatoire de wilaya organisé dans la commune d’El Khroub.

Issus de 17 associations locales de boxe, quelque 60 boxeurs de cette catégorie ont participé à ce tour final et ont tenté de défendre leurs chances pour participer au championnat national de boxe qui débutera le 3 août courant à Annaba. Cette phase de qualification au championnat national de boxe a été précédée par un tour qualificatif organisé le 4 juillet passé dans un espace ouvert sur un ring en plein air, au chef-lieu de la wilaya, à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, ont rappelé les organisateurs de cet événement.

Organisée par la ligue de wilaya de boxe et la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS) en collaboration avec l’Office sport, culture, loisir et tourisme (OSCULT), cette compétition s’inscrit dans le cadre du programme de la saison estivale visant «à animer des activités sportives au profit des jeunes et à promouvoir le tourisme de proximité», a indiqué le directeur de la DJS par intérim, Houam Abdelkarim.

Le tour éliminatoire de boxe, organisé en plein air, à la place des martyrs de la commune d’El Khroub, sur un ring aménagé à l’occasion, a drainé un public record qui a longuement encouragé les jeunes boxeurs, au cours des 30 matchs disputés. «Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour la réussite de ce rendez-vous sportif», a indiqué la directrice de l’OSCULT, Soraya Sbiri, qui a révélé que la commune d’El Khroub disposait d’un riche programme d’animation estivale pour les jeunes.