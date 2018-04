Près de 44 000 familles nécessiteuses recensées

Réagissez

Amoins d’un mois du Ramadhan, la wilaya de Annaba est à pied d’œuvre. Le wali, Mohamed Salamani, a convoqué jeudi dernier son exécutif à l’effet d’apporter les dernières retouches pour le bon déroulement de ce mois sacré, notamment pour les nécessiteux.

Et la wilaya compte près de 44 000 familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. C’est du moins ce que confirme le directeur de l’action sociale (DAS). Selon lui, «43 930 familles démunies ont été recensées. Parallèlement, nous n’avons pu assurer jusque-là que 11 594 couffins, ce qui représente un important déficit en la matière. Les communes de la wilaya n’ont pu collecter que de maigres sommes pour couvrir les besoins de leurs nécessiteux. Pour remédier à cette situation, les différentes mairies ayant un reliquat de près de cinq millions de dinars doivent le verser dans le chapitre traitant des couffins du Ramadhan».

Evoquant le volet des restaurants Errahma, qui assurent des repas chauds aux pauvres et aux passagers étrangers à la ville, le même responsable a révélé : «Notre direction a reçu 49 demandes émanant de citoyens désirant assurer cette mission charitable. Elles sont actuellement à l’étude». Rassurante, l’intervention du wali l’est à plus d’un titre. «Nous avons pu collecter plus que 40 millions de dinars, issus des bienfaiteurs.

Cette somme servira à l’acquisition des couffins, dont la distribution doit être effectuée d’ici la fin du mois en cours. Pour les demandes des restaurants Errahma, nous avons mis en place une commission pour inspecter les lieux, l’hygiène et d’autres conditions nécessaires pour la santé des jeuneurs.

Au terme de cette mission, un rapport sera remis au wali qui est seul habilité à délivrer cette autorisation», a-t-il révélé. Devant son exécutif et les élus des assemblées de wilaya et communales, le wali n’a pas omis d’aborder le sujet des mosquées qui seront très fréquentées en cette période, notamment pour la prière des tarawih. S’adressant au directeur des affaires religieuses, il a ordonné que «les 44 mosquées doivent être préparées avant le mois de Ramadan. La disponibilité de l’eau potable doit être quotidienne, tout autant que l’éclairage public,