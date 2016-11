Port de Annaba : Gîte sur tribord d’un bateau battant pavillon panaméen

Réagissez

Le Serenay 1 s’est incliné sur son côté droit

Le problème est dû à la mauvaise répartition du poids.

Accosté au quai n°7 au port de Annaba depuis le 16 novembre, un bateau battant pavillon panaméen, le Serenay 1, chargé de bobines galvanisées, a pris, hier, une gîte sur tribord, a-t-on constaté. De nationalités turque, azerbaïdjanaise et géorgienne, l’équipage, de quatorze individus, a été évacué sain et sauf.

Pour sécuriser le lieu, un double cordon a été mis en place sur ordre du Comité local de la sécurité port (CLSP) et de la police des frontières. En provenance de Russie, Serenay 1 transportait à son bord plus de 400 bobines en acier, totalisant une cargaison de 8315 tonnes. Du côté de la direction de l’Entreprise portuaire de Annaba (EPA), on rassure qu’il n’y a eu aucun dommage à déplorer.

Concernant les raisons ayant créé cet incident, la même source affirme : «Le problème est dû à mauvaise répartition du poids lors du chargement du navire au niveau de l’un des ports de Russie. Le déséquilibre s’est produit lors du déchargement du 3e niveau, où le centre de gravité du bateau a engendré une gite à tribord.

Alertés, les services portuaires ont dépêché immédiatement deux grandes grues de type Liebheer, qui ont permis un déchargement rapide de la cargaison restante des bobines. La mobilisation de deux autres puissants remorqueurs a, quant à elle, assuré le maintien de la traille en usant de gros cables en acier.» Ainsi, le bateau a retrouvré son équilibre et compte quitter le port de Annaba immédiatement après l’achèvement de l’opération de déchargement. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité à l’effet de situer les responsabilités pour faire payer aux responsables la facture de la prise en charge de cet incident.