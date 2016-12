Plus de six millions d’unités saisies par la gendarmerie

Réagissez

Plus de six millions d’unités de produits pyrotechniques de différents modèles ont été saisies par la Gendarmerie nationale, donnant lieu au traitement de 93 affaires ayant abouti à l’arrestation de 113 personnes.

C’est ce qu’a déclaré, hier, le commandement de la Gendarmerie nationale. «Dans le cadre de la lutte contre le phénomène du trafic illicite des pétards et des produits pyrotechniques, constituant notamment un danger pour la santé publique, les unités de la Gendarmerie nationale ont saisi, durant l’année 2016, 6 324 067 unités de différents modèles, particulièrement à l’approche des festivités du Mawlid Ennabawi Echarif. Ce qui a donné lieu à l’arrestation de 113 personnes, impliquées dans 93 affaires», lit-on dans le bilan général de ce corps constitué.

Pour lutter contre ce fléau, la Gendarmerie nationale a procédé à l’intensification des opérations de contrôle et la multiplication des patrouilles mobiles, pour resserrer davantage l’étau sur les axes routiers empruntés par les contrebandiers. Au podium, la wilaya de Sétif prend la première place, avec 3 218 546 unités, la deuxième revient à la wilaya d’Alger, avec 1 494 570 unités, tandis que la troisième place a été prise par la wilaya d’El Oued, avec 1 236 470 unités, le reste étant réparti sur différentes wilayas du pays. A la lecture des chiffres, il ressort qu’une augmentation de plus de 100% en matière de saisie des pétards et des produits pyrotechniques a été constatée par rapport à l’année précédente. Paradoxalement, des millions d’autres unités passeront par les mailles des services de sécurité pour se retrouver sur les étals des vendeurs à la sauvette au vu et au su de tout le monde.