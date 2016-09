Réagissez

Une promotion de plus de 300 médecins a prêté serment, hier, au théâtre régional Azzedine Medjoubi de Annaba, avons-nous constaté sur place.

Devant le professeur Ayadi, président du conseil de l’Ordre des médecins de la région, et professeur Bouaziz, le doyen de la faculté de médecine, ainsi que les autorités locales dont le recteur de l’université de Annaba, les nouvelles blouses blanches, vêtues de robes universitaires (toge), se sont engagées à faire de l’art de guérir, leur apostolat selon le serment d’Hippocrate.

«La cérémonie d’assermentation est un événement solennel et émouvant. Elle marque le passage du statut de résident à celui de médecin après sept longues et studieuses années.

Ce serment n’est pas symbolique. Il est un engagement que vous prenez devant vous-même, mais également devant toute la nation pour exercer ce métier noble. Je rappelle aux nouveaux médecins qu’ils sont liés par des obligations légales, morales et éthiques dans leur future vie professionnelle où la prise en charge et le soulagement des malades est votre seule priorité», a indiqué, devant l’assistance nombreuse, le professeur Abdelaziz Ayadi.

Les dix premiers lauréats ont été honorés publiquement avec remise de cadeaux symboliques, la moitié d’entre eux a été inscrite à l’Ordre des médecins gratuitement. «Depuis le début de notre parcours universitaire, nous avons fait beaucoup de chemin. Nous avons eu le privilège d’être formés dans un milieu scientifique et médical et en contact étroit et permanent avec des professeurs exceptionnels, autant à la faculté de médecine que dans les différentes unités du centre hospitalier universitaire (CHU) de Annaba. Nos professeurs sont un exemple qui nous inspirera pendant toute notre carrière médicale», a estimé l’un des nouveaux médecins.