Permanence médicale dans quatre services sensibles

Réagissez

Depuis le 1er février, les services sensibles de la médecine interne, de l’endocrinologie, de la gastro-entérologie et de la neurologie de l’hôpital Ibn Sina assurent une permanence médicale de 16 h à 8 h.

Une première, dont la décision a été prise par Dr Bensaïd Abdallah Nabil, le directeur du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Annaba. Cette importante mission a été confiée à la nouvelle chef de service de médecine interne,

Pr Boukhris Nadia, dont la compétence n’est plus à présenter. «Elle est désignée officiellement par la direction générale pour assurer la coordination entre le personnel médical et l’administration. Elle a également la charge d’établir la liste des médecins appelés à assurer la permanence dans les services concernés et à intervenir éventuellement en cas de problème d’ordre professionnel», explique une source proche de la direction générale du CHU Annaba.

Les médecins concernés par cette permanence médicale sont de statut résident et spécialiste. «Afin de mieux parfaire cette nouvelle expérience, des rapports quotidiens et détaillés sont établis par la coordinatrice. Les éventuels problèmes rencontrés par les médecins permanenciers, tout autant que par les malades concernés, sont débattus au niveau de la salle de réunions du service de médecine interne», ajoutent les mêmes sources. Outre le personnel médical, la direction du CHU de Annaba n’a pas lésiné sur les moyens communicatifs pour réussir cette nouvelle mission.

En effet, pour une meilleure communication entre les différents intervenants, une opération de rénovation et d’installation des équipements téléphoniques a concerné les quatre services ciblés. Rappelons que la nouvelle chef de service de médecine interne, Pr Boukhris Nadia, a remplacé le Pr Chelghoum, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Cette jeune professeure est connue pour son sérieux, son pragmatisme et surtout par son humanisme vis-à-vis des malades. Ce qui lui a valu d’être désignée par sa direction générale pour conduire cette nouvelle expérience de permanence médicale dans quatre services sensibles, au grand bonheur des malades de la région de Annaba.