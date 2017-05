Réagissez

C’est fait, le Cercle de commerce et d’industrie algéro-espagnol (CCIAE) vient de s’implanter à Annaba avec l’inauguration d’un bureau le 23 avril, au siège de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Seybouse.

Ainsi, cette association publique basée à Oran, où sont rassemblés toutes les sociétés à capitaux algéro-espagnols, a désormais son représentant officiel à Annaba et ce n’est autre que Mokhtar Bounour, directeur général de Fertial, complexe pétrochimique algéro-espagnol, avons-nous appris de Mabrouk Zane, responsable du département animation et coopération internationale à la CCI Seybouse.

En poursuivant son déploiement à travers toutes les régions du pays, le CCIAE aspire atteindre les objectifs qu’il s’est assignés lors de sa création en 2013, à savoir la diversification de la collaboration, l’intensification des échanges entre les entreprises des deux pays et la concrétisation sur le terrain des nombreuses opportunités de partenariats entre les PME algériennes et leurs semblables ibériques. «Aujourd’hui que le CCIAE est représenté à Annaba, les PME de la région ont un interlocuteur officiel pour leur ouvrir et faciliter la voie à des échanges commerciaux et à des partenariats potentiels avec leurs homologues espagnoles.

D’autant qu’à Annaba, les potentialités ne manquent pas, que ce soit dans l’agriculture, l’agroalimentaire, les services et surtout la sidérurgie et le tourisme, deux secteurs appelés à connaître une dynamique certaine avec les nombreux grands projets en cours de réalisation», se réjouit Khaled Haddad, directeur général de la CCI Seybouse. Son sillon pour devenir un pôle d’excellence du point de vue industriel et touristique est tracé : «D’ici peu, notre wilaya devrait se hisser au rang de ville économiquement attractive.

Plusieurs chantiers à différents niveaux sont ouverts pour réussir ce grand challenge. Les atouts infrastructurels doivent être rentabilisés, une nouvelle aérogare conforme aux standards internationaux, une nouvelle gare routière, une nouvelle gare maritime en perspective, l’extension du port, de nouvelles ZI et ZAC, un réseau ferroviaire renforcé et en voie de modernisation, une smart city à Draâ Errich, etc.», renchérit Azzedine Djouadi, président de la CCI Seybouse.

Si l’ouverture d’un bureau du CCIAE a été saluée avec force, l’absence de lignes maritime et aérienne entre Annaba et les villes économiques espagnoles, Barcelone et Alicante surtout, demeure, néanmoins, aux yeux de nombre d’opérateurs économiques un sérieux handicap qui risque de compromettre et de freiner tout élan et toute volonté de promouvoir la coopération et les échanges avec les entreprises de l’autre rive de la Méditerranée.