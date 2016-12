Mise en service du casier n°5

Réagissez

L’Etablissement public de wilaya de gestion des CET-Annaba (EPIC EPWG-CET) a procédé, ce week-end, à la mise en exploitation du 5e casier d’enfouissement des déchets au niveau du centre d’enfouissement technique (CET) intercommunal Berka Zerga, relevant de la commune d’El Bouni, a-t-on appris de la direction de l’environnement. D’une capacité totale de 300 000 m3, ce casier a été réalisé pour pallier la saturation des casiers existants. Aussi, et afin d’optimiser l’exploitation de ce nouveau casier, l’EPIC EPWG-CET a réorganisé les activités de récupération au niveau du CET par des conventions signées avec des récupérateurs agréés. D’ailleurs, une unité de récupération et de mise en balles du CET est déjà opérationnelle sur le site. La valorisation des déchets au niveau du CET est appelée à se développer, notamment par la mise en place du centre de tri, prévu dans le cadre du programme de mise à niveau du CET Berka Zerga. Pour rappel, le CET Berka Zerga reçoit les déchets ménagers et assimilés des 04 communes constituant le Grand Annaba (Annaba, El-Bouni, El-Hadjar et Sidi Amar) représentant 80% de la population de la wilaya.