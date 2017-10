Les pratiques frauduleuses ont la peau dure

Réagissez

Malgré le renforcement par les douanes du port d’Annaba des dispositifs de contrôle, matériels et humains, les pratiques frauduleuses à l’import se poursuivent toujours. Les dernières affaires déjouées par la brigade de lutte contre la fraude témoignent de la résistance opposée au sein de la communauté de l’import /import.

La semaine dernière, un gros lot de pièces détachées usagées pour automobiles (produit prohibé) d’origine chinoise a été découvert lors de la visite d’un container en provenance de Dubai, a indiqué Reda Mehafdi, chef d’inspection divisionnaire des douanes à Annaba. L’importateur basé à Constantine les a dissimulées sous un autre lot de pièces détachées neuves. Ce qui a conduit à la saisie des deux lots (usagé et neuf) et un dossier contentieux a été ouvert contre l’importateur fraudeur qui devrait payer une amende de près de 11,5 millions de dinars. Dans le cadre du traitement d’une autre déclaration d’importation, l’inspection d’un container de pièces détachées a fait ressortir un grand écart entre la quantité déclarée et celle réellement importée.

Outre la saisie de la totalité de la marchandise issue de Chine, une procédure contentieuse a été engagée et une amende infligée à l’encontre de l’importateur originaire de Sétif. Quelques jours auparavant, les éléments de l’inspection principale de contrôle des opérations commerciales ont saisi une vingtaine de colis contenant 20 portiques antivol pour magasins, des lots de caméras thermiques de surveillance, téléphones portables, et répliques d’armes blanches et à feu à usage ornemental. Vendues aux enchères publiques, il y a quelques jours, ces saisies douanières ont rapporté au trésor public pas moins de 50 millions de dinars.