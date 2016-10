Réagissez

L’absence des politiques locaux de Annaba à la conférence «Communication et politique» présentée la semaine dernière par Dominique Wolton, directeur de recherche au CNRS en sciences de la communication et spécialiste des médias, est décevante.

En effet, ils étaient un élément incontournable qui a fait faux bond, s’il l’on se fie à la définition de la «communication politique» du conférencier. Selon lui, la communication politique est «l’espace où s’échangent les discours contradictoires des trois acteurs qui ont la légitimité à s’exprimer publiquement sur la politique et qui sont les hommes politiques, les journalistes et l’opinion publique à travers des sondages».

Or, les journalistes et l’opinion publique étaient représentés par des universitaires présents à l’invitation du directeur de l’Institut français, David Quiennec. Egalement conviés, les politiques locaux — hormis Farouk Djaraya, président de l’APW de Annaba — brillaient par leur absence, même si nous sommes à la veille d’élections législatives. Cela dénote de la qualité de nos élus toutes obédiences confondues qui, pour eux, le volet de la communication politique semble être le dernier de leurs soucis.

En effet, ils auraient appris de cet éminent chercheur que cette définition de la communication politique «insiste sur l’idée d’interaction de discours tenus par des acteurs qui n’ont ni le même statut ni la même légitimité mais qui, de par leurs positions respectives dans l’espace public, constituent en réalité la condition de fonctionnement de la démocratie de masse». Mais le constat de Wolton est sans équivoque : «Les politiques sont coupés de la réalité.»

La communication politique est le «moteur» de l’espace public ; elle est également, selon Wolton, un changement aussi majeur dans l’ordre de la politique que les médias de masse l’ont été dans celui de l’information et les sondages dans celui de l’opinion publique. Son rôle essentiel est d’être l’espace où s’échangent les discours contradictoires des trois acteurs qui ont légitimité à s’exprimer : les hommes politiques, les journalistes et l’opinion publique à travers des sondages.

Cette définition restrictive a l’avantage de montrer que l’originalité de la communication politique est de gérer les dimensions contradictoires et complémentaires de la démocratie de masse : la politique, l’information et la communication. Elle traduit l’importance de la communication dans la politique, non pas au sens d’une disparition de l’affrontement, mais au contraire au sens où l’affrontement — qui est le propre de la politique — se fait aussi dans les démocraties sur le mode communicationnel. Elle est à la fois une réalité visible tous les jours, un niveau de fonctionnement et un concept indispensable à la compréhension des démocraties pluralistes de masse. Le conférencier a néanmoins dénoncé la proximité des journalistes des politiques qui, estime-t-il, n’arrange pas les deux parties. «Cette proximité est allée jusqu’à voir des mariages entre journalistes et politiques», étaye-t-il. Au terme de la conférence, à laquelle a pris part également Patrick Poinsot, le nouveau consul général de France, l’orateur s’est montré très jovial, notamment lors du débat où il a apprécié les interrogations des uns et le statut économique des autres intervenants.