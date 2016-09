Les habitants satisfaits de l’extension de l’aire de jeu

Réagissez

Ce site est très convoité par la mafia locale du foncier

Cette décision semble la réponse à une tentative de squatter, en avril dernier, cet espace pour un projet de mosquée.

Les habitants de la cité Levée de l’aurore de la ville de Annaba sont contents. Mitoyenne avec le plus ancien cimetière de Annaba, Zeghouane, l’aire de jeu, située dans ce quartier résidentiel, à quelques pas de la plage Levée de l’aurore fait l’objet actuellement d’une extension. «Cette aire de jeu sera étendue davantage pour accueillir un nombre important de familles et leurs enfants. Pour ne pas priver longtemps les enfants de leur espace de détente, ce projet sera achevé et réceptionné dans un délai record, soit le 1er novembre prochain. Pour ce faire, une enveloppe de huit millions de dinars a été octroyée à l’entreprise en charge pour la réalisation de ce nouvel espace» a expliqué Farid Mérabet, président de l’APC de Annaba.

Cette décision semble être la réponse à une tentative de squatter en avril dernier cet espace pour un projet de mosquée. Interpellées, les autorités locales ont décidé d’y remédier à la situation après avoir accordé cette assiette dans le cadre d’une concession, d’autant plus que la wilaya de Annaba compte déjà 150 mosquées. «C’est un lieu touristique par excellence pour les riverains et leurs enfants qui viennent jouer sur les balançoires et les toboggans.

Nous ne sommes pas contre le projet en lui-même, mais le lieu est mal placé pour abriter une mosquée, d’autant plus qu’une autre très grande se trouve à quelques encablures. Paradoxalement, son imam continue à se plaindre, appelant les fidèles du quartier à être nombreux durant les prières. A contrario, c’est un espace à vocation touristique situé au bord de la Corniche. Construire une mosquée sur ce lieu est une aberration», estiment les habitants.

Rappelons que ce site est aussi juché au milieu de plusieurs assiettes de terrain, très convoitées par la mafia locale du foncier. Des promoteurs n’ont pas hésité à soudoyer des décideurs pour s’en accaparer, à l’effet d’ériger des promotions immobilières qui donnent directement sur les tombes du cimetière Zeghouane. Pis, avant l’arrivée de l’actuel wali, un terrain domanial aurait été attribué par son prédécesseur à la fille de sa secrétaire dans le cadre du dispositif Calpiref. Construire un centre de beauté en est le projet, avant qu’il ne soit transformé en promotion immobilière. Auparavant, cette assiette de terrain avait été proposée par la commune d’Annaba pour l’extension de cet historique cimetière. Cependant, la demande avait été rejetée.