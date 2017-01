Les habitants de la cité ETAN bloquent la RN 44

Réagissez

la première journée du nouvel an 2017 a été marquée par un important mouvement de protestation, mené par les habitants du quartier l’ETAN de la localité de Kherraza, commune d’El Bouni. En effet, des dizaines d’individus ont bloqué, hier, la RN 44 reliant Annaba à Berrahal, avons-nous appris de témoins oculaires. À hauteur de l’échangeur de Kherraza, à la limite administrative entre les communes d’Oued El Aneb et El Bouni, les manifestants ont usé de pneus incendiés et autres objets hétéroclites pour protester contre le déficit d’alimentation de leur cité en eau potable depuis plusieurs jours. «Les autorités locales fêtent la nouvelle année avec leurs familles dans les grands hôtels, et nous, les habitants de la cité ETAN entamons 2017 avec des robinets à sec.

C’est la raison de notre protestation à laquelle le wali d’Annaba et ses services de l’ADE font la sourde oreille», dénoncent-ils. Un énorme bouchon de plusieurs kilomètres s’est formé, hier, dans les deux sens sur la RN 44. Ce qui a fait déplacer les services de la gendarmerie sur les lieux pour calmer les esprits. Il a fallu plusieurs heures de négociations, avec des promesses de régler définitivement leur problème, pour que les manifestants reviennent à de meilleurs sentiments. Vers 15h, ces derniers ont libéré la voie publique qui s’est désengorgée quelques moments après. Les usagers qui n’ont pas pu attendre ont dû faire de longs détours pour rejoindre la ville d’Annaba.