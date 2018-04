Les dépouilles des deux martyrs mises en terre

Réagissez

Décédés lors du dernier crash de l’avion militaire à Boufarik, il y a plus de 15 jours, les cadavres des deux soldats de Annaba ont été transférés jeudi depuis Boufarik à bord d’un avion à leur domicile familial à Annaba.

Il s’agit du commandant Farouki Abderaouf, âgé de 40 ans, marié et père de famille, issu d’une famille révolutionnaire et natif du quartier Menadia du chef-lieu de la commune de Annaba. L’autre, c’est Golli Sohaib, un jeune soldat de 24 ans de la cité Bouzaâroura, relevant de la commune d’El-Bouni (Annaba).

Ils ont été enterrés, en présence des autorités locales civiles et militaires, ainsi que d’une foule nombreuse, respectivement au cimetière Bougantas (Annaba) et Bouzaâroura (El Bouni), avons-nous constaté sur place. En deuil depuis le 11 avril dernier, leurs familles respectives ont pu ainsi les inhumer après deux semaines d’une insupportable attente. Durant cette période, les autorités locales, civiles et militaires, n’ont pas lésiné sur les moyens pour venir en aide aux familles de ces victimes en rendant un vibrant hommage aux défunts martyrs du devoir national.

Hier dans l’après-midi, le wali de Annaba, Mohamed Salamani, a partagé avec les deux familles des martyrs la veillée du 3e jour en leur rendant visite dès son arrivée à Annaba après une longue mission de travail hors wilaya. Cette visite n’est pas la première, puisque dès l’annonce du drame, il s’est déplacé à maintes reprises aux domiciles des familles endeuillées pour s’enquérir quotidiennement de leur état.

Outre le soutien moral, il était à leur chevet depuis le début de la tragédie. Rappelons qu’un avion de transport militaire assurant le vol Boufarik-Tindouf-Béchar s’est écrasé dans la matinée du 11 avril 2018 dans le périmètre de la base aérienne de Boufarik dans un champ agricole inhabité. Le nombre des martyrs à déplorer s’élève à 247 passagers et 10 membres d’équipage, dont la plupart sont des personnels de l’Armée nationale populaire (ANP), ainsi que des membres de leurs familles.