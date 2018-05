Les 48 familles de l’immeuble Poincaré sans eau

Réagissez

La ville a connu une crise d’eau sans pareille l’année...

Depuis la veille du mois de Ramadhan, l’immeuble Poincaré de Annaba, qui abrite 48 familles, est sans eau. Les ménages souffrent en silence et recourent, à défaut d’un approvisionnement régulier d’eau potable, aux citernes dont le mettre cube est cédé à 4000 DA

. «En nous privant de l’approvisionnement en eau potable, l’Algérienne des eaux (ADE) a transformé ce mois sacré en une période de colère. Comment peut-on concevoir qu’à la pénibilité du jeûne on associe la colère de la privation de l’eau. Bien qu’il soit situé dans une zone résidentielle, notre immeuble et ses 48 familles vivent une ambiance renfrognée au lieu de celle qu’offre habituellement le mois de Ramadhan», se plaignent les habitants de ce quartier qui, lassés de subir cette situation contraignante, s’en remettent au wali de Annaba. Or, l’immeuble Poincaré n’est pas le seul à souffrir de la pénurie d’eau.

En effet, plusieurs autres cités du chef-lieu sont logées à la même enseigne, à l’exemple de Zaâfrania, Sidi Aïssa et Beni Mhaffeur, pour ne citer que celles-là. Pour situer les responsabilités, nous avons tenté de joindre M.Tabbouchi, directeur de wilaya de l’Algérienne des eaux, mais toutes nos tentatives sont restées vaines. Le responsable en question était injoignable.

Ainsi, le programme d’urgence de l’ADE, dont l’objectif est de juguler les pénuries s’est avéré inefficace tant que les populations demeurent sans eau potable, même en plein mois de Ramadhan. «Nous interpellons les responsables de l’Algérienne des eaux pour solutionner ce problème grave d’approvisionnement en eau potable à la veille des périodes de chaleur», concluent les riverains. A rappeler que la wilaya de Annaba a connu, une année auparavant, une véritable crise d’eau, à telle enseigne que l’usine de Sider El Hadjar avait été contrainte d’arrêter son haut fourneau (HT) pour permettre l’approvisionnement des habitants.

Plusieurs programmes d’urgence ont été lancés pour remédier à cette situation qui, faut-il le rappeler, a peiné fortement la population locale. Mais a priori, cela demeure insuffisant, puisque les robinets dans plusieurs quartiers sont à sec.