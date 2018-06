Le wali attribue des terrains à plus de 40 microentreprises

Réagissez

Plus de quarante jeunes, dont huit filles, porteurs de projets, financés pour la création de microentreprises, dans le cadre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) et la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) ont bénéficié, avant-hier, d’une extension d’activité. Validés par l’Ansej et la CNAC, les dossiers concernent des jeunes opérateurs activant dans différents secteurs. Cette décision a été entérinée par le wali de Annaba, Mohamed Salamani, lors d’une réunion de travail qui a regroupé samedi, outre les bénéficiaires, le président de l’APW, Hamoud Nacer, et les différents représentants de l’Ansej et la CNAC.

Mieux, pour les encourager davantage, le wali de Annaba a même ordonné l’attribution à chaque microentreprise en phase d’extension une assiette de terrain. Elles sont situées aux zones d’ activités commerciales (ZAC) de Medjez Errassoul, de la nouvelle ville Draâ Errich et Laâlaligue. A l’issue de cette rencontre, le premier responsable de l’exécutif a rappelé que «la promotion de l’emploi constitue l’un des axes de priorité majeure dans le programme du gouvernement. Le secteur de l’emploi Ansej et CNAC a contribué au renforcement de la politique nationale de l’emploi et au suivi de sa mise en œuvre en procédant à la proposition de toutes les mesures susceptibles de promouvoir l’emploi et d’éradiquer le chômage». Satisfaits, les heureux bénéficiaires n’ont pas hésité à remercier, outre les représentants de l’Ansej et de la CNAC, le wali de Annaba pour son encouragement, notamment après avoir mobilisé autant d’assiettes de terrain pour les microentreprises concernées par une extension d’activité.