Le train Berrahal-Annaba a sifflé hier

Un train de voyageurs a démarré, hier, vers 7h40 de la nouvelle gare ferroviaire de la commune de Berrahal en direction de la commune chef-lieu de Annaba, a-t-on constaté.

Vers 17h, il a assuré le retour avec les mêmes voyageurs. Une première et un besoin crucial pour les habitants des deux communes, notamment ceux des localités mitoyennes, Oued Ziad et Oued Ennil. «Le réseau de ce train est extensible. Pour quelques kilomètres de plus, il desservira dans un futur proche le pôle urbain d’El Kalitoussa, dont la population augmente avec les dernières attributions de logements. Mais l’élément moteur demeure la demande, car actuellement, la fréquence de ce train est d’un seul aller/retour par jour», explique un cadre de la SNTF de Annaba.

Pour un début, le tarif est de 40 DA/voyage. Pour les étudiants et les travailleurs, un abonnement à prix réduit est prévu par la direction. Pour rappel, ce projet de train de banlieue a été annoncé par Boudjemaâ Talaï, alors ministre des Transports, lors d’une visite qui l’avait mené à Annaba. Dans une de ses déclarations à El Watan, il avait révélé qu’«une solution a été trouvée pour mettre fin aux difficultés des nouveaux locataires du pôle urbain de Kalitoussa (Berrahal) en matière d’accès de plus en plus difficile à partir du centre-ville de Berrahal. Un projet d’étude pour la création d’un train de banlieue, qui assurera la navette Annaba-Oued Ziad-Kalitoussa-Berrahal, est en phase d’achèvement». Il vient d’être concrétisé.

Cependant, celui annoncé également par le même ex-ministre et reliant Annaba à Tunis (Tunisie), est toujours en attente, car la partie tunisienne du rail n’est pas encore achevée.