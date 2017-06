Le SG de la wilaya fait mouche

Réagissez

La promotion de l’ancien wali de Annaba, Youcef Cherfa, devenu ministre de l’Habitat, ne semble pas avoir affecté les affaires courantes de la wilaya. D’une compétence avérée, le secrétaire général en place, Toufik Mezhoud, qui assure l’intérim, a comblé ce vide, eu égard à la cadence de ses activités en plein mois de Ramadhan. Ainsi, les projets et chantiers, entre autres, de la rénovation de la gare routière de Sidi Brahim (ex-SNTV), de la nouvelle ville Draâ Errich, du port de la ville et d’aménagements et de l’amélioration urbaine ont été l’objet d’intenses visites d’inspection et surtout de décisions fermes. Il en est ainsi de la décision de suspendre le bureau d’architecture en charge de l’étude du projet de la gare routière, qui, selon lui, a failli à sa mission de contrôle et de suivi des travaux de cet important chantier.

A la nouvelle ville Draâ Errich, il a conduit une délégation de pas moins de sept directeurs centraux, dépêchés cette semaine par le ministère de l’Habitat pour inspecter l’avancement des projets de logements et d’infrastructures d’accompagnement. Présents également sur les lieux, au côté du wali par intérim, Benchadi Abdelkrim, directeur général de l’OPGI Annaba et Ketchoukali Yazid, directeur de l’urbanisme et de la construction (DUC) ont pu, chiffres à l’appui, confirmer le taux d’avancement des travaux de cette ville intelligente. La même impression est perceptible, par ailleurs, chez les fellahs de la région de Annaba qui, au lancement de la campagne de labours-semailles, ont été surpris par la présence de Toufik Mezhoud. D’aucuns à Annaba souhaitent que ce jeune cadre, apprécié pour sa perspicacité, soit maintenu pour achever l’œuvre de son aîné.