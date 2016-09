Le sachet de lait rationné à Guelma

Réagissez

Le lait reconstitué en sachet se fait rare à Guelma. Depuis quelques jours, les commerçants imposent à leurs clients habituels une ration d’un sachet par jour. Hier encore, il fallait faire quelques échoppes du chef-lieu pour s’approvisionner.

«Vous avez droit à un sachet de lait !» s’exclame un commerçant à la face de ses clients, et de marteler : «Je me dois de contenter tout le voisinage !» Mais qu’en est-il au juste ? «Les distributeurs nous imposent du lait de vache et du petit-lait. Le gros de nos clients consomme en moyenne 2 à 4 sachets de lait par jour et ne se rabattent pas sur le lait de vache, disponible.

Quant à la laiterie de Annaba, cela fait plusieurs jours que nous n’avons pas vu son produit», nous déclarent plusieurs commerçants du centre-ville de Guelma et de conclure : «Après trois jours, même au frigo, le lait de vache tourne et je suis contraint de le jeter, c’est une perte sèche pour moi. Cette situation s’est accentuée depuis que la laiterie de Annaba, ou plutôt les distributeurs du lait d’Annaba, n’approvisionnent plus Guelma.»

Ainsi, malgré les quotas journaliers assurés par les deux transformateurs de lait de la wilaya de Guelma, la disponibilité du lait reconstitué, connaît de grosses perturbations. «Pour notre part, nous n’avons aucun problème. Nous assurons notre quota en lait reconstitué, lait de vache et petit-lait. La part de marché se situe à parts égales 25 % + 25 % pour les deux privés de la wilaya. L’autre moitié est assurée par la laiterie de Annaba» précise, Karim Abidi, transformateur de lait à Guelma et de conclure: «C’est ce qui a provoqué ce déséquilibre entre l’offre et la demande.»