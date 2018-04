Le premier DSP et ses successeurs honorés

Réagissez

Les directeurs de la santé et de la population (DSP) qui se sont succédé depuis 1962 à Annaba ont été honorés le 7 avril dernier à la faveur de la Journée mondiale de la santé. Louable, cette initiative l’est à plus d’un titre, puisqu’elle a rendu hommage, à travers l’action du Dr Damèche, l’actuel DSP, à des cadres de la santé dont à titre posthume Dr Khan, le premier DSP à Annaba en 1962. Messikh Ralah, Dr Ouartani, Dr Reda Lehtihet, Mohamed Saïd et Fouani Fodil sont, entre autres directeurs et cadres de la santé, qui ont eu le même hommage en présence d’une assistance de plus de 600 participants, à leur tête Mohamed Salamani, le wali de Annaba.

A cet évènement, l’ancien ministre de la Santé, Pr Aberkane, et l’ex-directeur général du CHU de Annaba, Pr Lankar, ont pris part également. Dans une véritable conférence de plus d’une heure, Pr Aberkane a expliqué l’importance et la portée de la santé de proximité, la santé communautaire et la hiérarchisation des soins dans les différentes expériences qu’a connues la santé. D’autres thèmes traitant de l’hygiène hospitalière et du cancer et son dépistage précoce comme solution incontournable ont été traités par des médecins participants. Longuement applaudi, le discours sans équivoque du Dr Dameche a été suivi dans un silence marqué. Il a été à la fois mobilisateur et fédérateur pour une reprise en main du secteur de la santé à Annaba et sa région. Il a insisté avec force sur la nécessité de mutualiser des moyens et le compter sur soi par ses moments de difficultés financières.