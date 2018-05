Le chef de service agresse une malade

Réagissez

S’il y a un chef de service médical qui n’a aucun respect pour ses malades, c’est bien celui de la gynécologie-obstétrique de l’hôpital Ibn Rochd de Annaba.

En effet, avant-hier, une patiente, M. Hadda, 48 ans, a été agressée par Dr Djabri, sous les yeux ébahis de sa secrétaire et de dizaines de patientes, en attente d’être auscultées par ce gynécologue. Renseignement pris, cette patiente est atteinte d’une sensible maladie féminine, pour laquelle elle a été recommandée par Dr Bensaïd Nabil, le directeur général du CHU Annaba, à l’effet d’être prise en charge par ce gynécologue. Le comportement indécent du Dr Djabri envers cette malade a tellement choqué cette dernière qu’elle a quitté le service de gynécologie en sanglots.

Ce praticien, qui assure la chefferie de ce service depuis plus d’une dizaine d’années, ne semble pas avoir appris le respect des malades, tel qu’édicté par le serment d’Hippocrate, d’autant plus qu’il exerce dans un service public. Faut-il rappeler que la maternité et la gynécologie- obstétrique du CHU de Annaba ont toujours été le théâtre de plusieurs scandales, allant de la non-assistance à des personnes en danger, ayant entraîné un avortement de deux fœtus dans les toilettes du service, jusqu’au vol de nouveau-nés, sans omettre les erreurs médicales ayant causé la mort de plusieurs parturientes et de leurs bébés ? Pour preuve, de volumineux dossiers sont actuellement en traitement au niveau de la justice à Annaba.

Contactée, cette malade compte déposer plainte pour «agression et mauvais traitement de malade dans un service public». «Il m’a traitée avec une violence inouïe, en lançant : ‘‘Dégagez de mon service et allez vous soigner chez celui qui vous a envoyée.» «Outre la police, j’ai adressé une requête officielle au ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, en l’interpellant plus que jamais sur ce mauvais traitement dont souffrent quotidiennement les malades, notamment les patientes de la région de Annaba», confirme la victime.

Au manque d’hygiène dans ce service, il faut ajouter le violent comportement des sages-femmes vis-à-vis des parturientes, qui est pratiquement régulier. «Ce qui n’est pas étrange, lorsqu’elles voient que leur chef de service agit de la sorte avec les malades orientées, par malheur, vers le service gynécologie-obstétrique du CHU de Annaba», relèvent d’autres chefs de service du même hôpital. Nous avons fait le déplacement vers ce service et demandé à voir ce responsable pour s’expliquer, en vain.

Il est parti, nous a lancé une sage-femme, sur un air zélé. A défaut, le directeur de la santé a été saisi, tout autant que le directeur général du CHU Annaba, de cet incident, qui n’honore pas la santé dans cette wilaya, particulièrement Dr Djabri, le chef de service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Ibn Rochd.