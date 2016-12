Lancement prochain des travaux de rénovation

Réagissez

Apartir de janvier 2017 sera entamée la mise à niveau des anciens hôtels publics de la wilaya d’Annaba. Il est temps, puisque l’enveloppe de 9,6 millions de dinars allouée pour ce projet a été dégagée depuis 2014 dans le cadre de l’extension de ces établissements touristiques et la rénovation de leurs équipements.

L’hôtel Seybouse, classé 4 étoiles, situé au centre-ville d’Annaba et El Mountazah (3 étoiles), perché sur les hauteurs de la commune de Séraïdi, sont concernés par cette opération. La mise à niveau de ces deux hôtels, dont la rénovation totale est prévue pour 2018, sera conforme avec les normes et standards internationaux.

Dans ce contexte, une étude a été réalisée et exposée au ministre du Tourisme, de l’aménagement du territoire et de l’artisanat qui était en visite jeudi dernier, dans la wilaya d’Annaba par le bureau algéro-italien groupement Archiquest/Lenzi. Le représentant du bureau d’études a estimé que : «Les deux hôtels, Seybouse et El Mountazeh, présentent une topographique très accidentée. Ils n’ont jamais été rénovés depuis leur création. Leur mise à niveau s’annonce difficile». «Vous avez un décalage par rapport à la programmation et l’étude n’est pas à la hauteur de nos attentes. Pis, le programme n’a pas été pris en charge correctement et l’enveloppe financière n’a pas été respectée. Il faut terminer en urgence l’étude, car vous êtes très en retard, et choisir l’entreprise pour les travaux qui devaient être entamés en janvier 2017.

Le wali doit impérativement accompagner cette opération. Sachez que la rénovation des anciens hôtels publics et le lancement des projets touristiques sont une préoccupation majeure pour l’Etat algérien. Je ne veux plus entendre parler de retard», a-t-il relevé en s’adressant au représentant du bureau d’études. Répliquant à ces remarques, ce dernier s’est expliqué : «Le cahier des charges est fin prêt. Actuellement nous attendons les réserves du CTC et l’avis de la Protection civile.

Deux avis d’appel d’offres pour les hôtels concernés seront lancés en janvier 2017 pour choisir l’entreprise réalisatrice et prendre en charge les travaux de Seybouse puis El Mountazah». El Mountazeh étant le seul hôtel dans la zone touristique de Séraïdi et moins important que Seybouse, le ministre a donné des instructions d’entamer les travaux en premier. Le directeur des études de l’Urbaco a présenté, à son tour, son étude sur les ZET d’Annaba. «C’est un plan d’aménagement touristique (PAT) comprenant cinq zones totalisant une surface de 2436 ha. À Chétaïbi centre, le décret n’a pas précisé la surface. Ce qui n’est pas le cas pour l’ouest de la même commune qui est de 21 ha. À Oued Bagrat (Séraïdi) la plupart des lots sont cadastrés. La majorité relève du domaine privé, hormis une partie domaniale de 36 ha qui sera exploitée.

La Corniche d’Annaba a une énorme potentiel géotechnique. Elle va abriter des centaines de projets entre hôtels, villages touristiques et autres infrastructures. Quant à la zone de Sidi Salem disposant de 36 ha, elle est marécageuse. Son étude a été maintes fois revue et nous avons conclu que seules des structures légères avec renforcement y seront implantées, dont des bungalows», note-t-il. Interrogé sur le sort réservé au lancement de 2500 projets touristiques, dont l’annonce a été faite en novembre 2015 par le ministère du Tourisme, Abdelwahab Nouri a revu à la baisse ce chiffre. Ainsi, de 2500 projets, seuls 1500 ont été retenus, dont 550 sont en cours de réalisation.