Lancement de l’opération à Annaba

Une rénovation des vieilles habitations situées au centre-ville de Annaba a été entamée début 2017, a appris l’APS auprès de la cellule de communication de la wilaya.

Le premier volet de cette opération, à laquelle une enveloppe de 100 millions de dinars a été allouée, ciblera les vieilles bâtisses de la rue Amiour Abdelkader et celle de Saouli Abdelkader dans le quartier Ben Badis au centre-ville, avant de s’étendre aux autres rues et quartiers de la vieille ville, a indiqué la même source.

Ces opérations de rénovation et d’entretien, s’inscrivant dans le cadre d’un programme de réhabilitation des anciennes bâtisses pour redorer son image au vieux tissu urbain, englobent la réfection des parties communes des immeubles, l’étanchéité, ainsi que le ravalement des façades et des balcons des immeubles, selon les responsables des services de la wilaya. Annaba compte plus de 15 000 bâtisses anciennes réparties sur 12 quartiers, dont la place d’Armes, qui comptabilise 2 405 demeures et la Colonne, avec 1 427 habitations, en sus des quartiers de Didouche-Mourad, Oued Dheb, Sidi Brahim, Seybouse et les habitations situées sur la place de la Révolution, au centre-ville.