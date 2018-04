La justice tranche en défaveur des riverains

Réagissez

Rassemblement des riverains il y a quelques jours

Le problème du chantier d’extension de la clinique El Farabi, qui oppose ses trois propriétaires aux riverains et dont El Watan a traité le sujet, a fait l’objet d’une décision de justice, tranchant, en appel, à la faveur des premiers.

«Je vous remets un arrêt de la cour de justice de Annaba ordonnant la fin de l’arrêt des travaux concernant l’extension de la clinique El Farabi, ainsi que la mainlevée de l’APC le 27 mars dernier et le PV de notification qui font foi», a justifié à El Watan l’avocat des propriétaires de cette clinique. «Les riverains s’opposent donc à des décisions de justice exécutoires», conclut le même avocat. Et si la justice a tranché en défaveur des riverains en ordonnant la reprise des travaux, il n’en demeure pas moins que les riverains sont en droit d’être en colère face aux dommages matériels et moraux causés par ce chantier.

«Quotidiennement, c’est la grande affluence des visiteurs qui se massent devant nos portes sans aucune gêne. Partis, ils laissent derrière eux toutes sortes d’ordures, dont des bouteilles d’eau vides, sacs en plastique et même des couches pour bébés pleins d’excréments», rappellent les plaignants à qui veut les entendre.

Pis, selon une pétition signée par les mêmes riverains : «En l’absence d’un parking pour les clients de cette clinique, des dizaines de véhicules stationnent à longueur de journée devant nos maisons. Outre le dérangement des habitants, cette situation a attiré des parkingueurs qui, en l’absence de sécurité, se sont proclamés maîtres des lieux. Au vacarme permanent du chantier et au tintamarre de ses engins, il faut ajouter que les murs des maisons du voisinage ont été lézardés et des mares d’eau issues des puits ont couvert les lieux.»