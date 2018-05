La diète en ligne de mire

Réagissez

Diabète et Ramadhan», tel est le thème d’une journée d’information et de sensibilisation organisée, jeudi, à Annaba, par la maison des diabétiques Larbi Khrouf, relevant de l’EPSP Annaba.

Louable, cette action l’est à plus d’un titre, puisqu’elle intervient à la veille du mois de Ramadhan, où les diabétiques jeûneurs connaissent des perturbations dans leur régime alimentaire. Une importante foule a marqué cette journée, où les malades ont eu droit à une éducation alimentaire (diète) pour jeûner en toute sécurité durant ce mois. «Une mauvaise alimentation est l’un des principaux facteurs de risque pour une liste de maladies chroniques, dont le diabète. D’où l’importance de ce rendez-vous durant lequel nous avons prodigué les conseils nécessaires aux diabétiques pour qu’ils veillent sur un équilibre de leur alimentation durant le Ramadhan à travers une hygiène de vie à adopter», estime Dr Sabrina Mamine, première responsable de la maison des diabétiques Larbi Khrouf de Annaba.

Présent à cette rencontre, Mohamed-Toufik Mostefaoui, directeur de l’EPSP Annaba, a été tout ouïe aux sollicitations des organisateurs et aux nombreux malades à l’effet de réussir cette manifestation scientifique dédiée aux diabétiques de la région.

Pour lui, «ces rendez-vous sont une tradition dans notre établissement. Le nombre croissant de diabétiques dans notre région nous pousse à les prendre en charge à la veille de chaque Ramadhan, notamment à travers la maison des diabétiques». Lors de son intervention, Dr Mamine a insisté sur la prise en charge diététique du patient diabétique au cours du mois de Rama-dhan, où elle a appelé les diabétiques désireux de jeûner à «prendre l’avis de leur médecin traitant, à ajuster leur alimentation et traitement afin d’éviter l’hypoglycémie et l’hyperglycémie».

Elle a ainsi conseillé les jeûneurs de «manger des aliments sains et équilibrés, recommandés par des diététiciens et de contrôler régulièrement le taux de glucose». Rappelons que l’information, la prévention, la prise en charge et surtout l’accompagnement des patients sont des aspects essentiels qu’assure, selon les malades rencontrés sur les lieux, l’équipe de la maison des diabétiques de l’EPSP Larbi Khrouf de Annaba.