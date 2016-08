La CCI Seybouse participera au Forum africain

Réagissez

Quatre Chambres de commerce et d’industrie (CCI) de l’est du pays ont été retenues par le ministère des Affaires étrangères (MAE) pour prendre part au très attendu forum africain d’investissements et d’affaires, prévu à Alger du 3 au 5 décembre 2016

. Ainsi, les CCI Seybouse de Annaba, les Zibans de Biskra, ainsi que celles de Sétif et Bordj Bou Arréridj vont représenter l’Est. Dans cette perspective, des élus siégeant à l’assemblée de ces quatre institutions ont été conviés à une réunion d’information sur les préparatifs et les objectifs du forum.

Etaient également présents à cette réunion qui s’est tenue récemment au siège du MAE, de hauts responsables de Sonatrach, Sonelgaz, Air-Algérie, de l’Agence nationale de développement de l’investissement (Andi), de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), l’Agence nationale de développement de la PME (ANDPME) et enfin du Conseil national économique et social (CNES).

«Après l’Europe et certains pays du Monde arabe, nos autorités ont estimé qu’il était temps d’orienter et d’accentuer le regard sur les opportunités économiques qu’offrent les marchés africains. Pour ce faire, tout le monde à la CCI Seybouse, assemblée et administration, est mobilisé pour développer des stratégies de conquête et mettre au point une démarche globale et un plan d’action, par secteur/filière, qui seront en mesure de répondre aux besoins et de s’adapter au mieux aux réalités de ces marchés. Innombrables et variées, les potentialités des PME/PMI locales sont à même de faciliter à nos opérateurs l’accès à ce grand marché aux fins d’accentuer les échanges commerciaux mais aussi et surtout de promouvoir des partenariats industriels», soutient Mabrouk Zane, chef du département animation & coopération à la CCI Seybouse-Annaba.

A ses yeux, la région Est du pays regorge d’atouts incontestables, notamment dans les secteurs agricole, de l’artisanat et du tourisme, etc. En décidant de les impliquer, le gouvernement et le FCE, initiateurs du regroupement économique de décembre prochain, le premier du genre en termes d’envergure géographique, sont conscients du rôle majeur que peuvent jouer les CCI en tant que partenaires incontournables car susceptibles de favoriser les échanges entre les milieux d’affaires algériens et leurs semblables d’Afrique.

Surtout que cet ensemble régional est, depuis ces quelques dernières années, au cœur des convoitises des animateurs du business international. Le MAE, ses homologues du commerce et de l’industrie projettent d’en tirer grandement profit. Ce forum, appelé à rassembler des centaines d’hommes d’affaires entre nationaux et africains, est selon Khaled Haddad, DG de la CCI Seybouse, «une opportunité inouïe à l’export qui s’offre à nos PME/PMI pour se positionner en Afrique, considérant l’intérêt réitéré, voire l’appétit manifeste, de plus d’un pays du continent pour nombre de produits algériens et leurs besoins, sans cesse grandissants, exprimés en matière d’IDE».