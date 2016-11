L’ex-directeur d’unité de l’OPGI de Berrahal écroué

Réagissez

Sur instruction du procureur de la République, le juge d’instruction près le tribunal correctionnel de Berrahal a ordonné, avant-hier, tard dans la soirée, la mise sous mandat de dépôt de l’ex-directeur de l’OPGI de Berrahal.

Quatre autres personnes, dont l’ex-directeur de l’unité OPGI d’El Bouni, ont été placées sous contrôle judiciaire, a-t-on appris de sources proches de la direction de l’OPGI de Annaba. Au total, 22 personnes, entre accusés et témoins à charge et à décharge, ont été auditionnées par le magistrat instructeur durant cette soirée. Cette affaire remonte à l’été dernier, lorsque le wali de Annaba, en compagnie de l’actuel directeur de l’OPGI, était en visite de travail et d’inspection des programmes de logements à la commune de Chétaïbi. Bien qu’ils soient non attribués encore, des logements neufs étaient occupés, a constaté avec étonnement le wali de Annaba. Interpellé, l’un des bénéficiaires a même exhibé une facture d’électricité en son nom. Médusé, le chef de l’exécutif a ordonné au directeur de l’OPGI d’enquêter immédiatement sur cette douteuse affaire.

Ce qui a été fait. Après enquête, il s’est avéré que les maisons concernées figurent vides sur le fichier des programmes de logements de la direction. Auditionnés, les indus bénéficiaires ont avoué avoir payé de grandes sommes en contrepartie d’une attribution «fictive» de logements, qui, sur la base des promesses de certains cadres de l’OPGI, seront régularisées au fur et à mesure. Ainsi, le trafic de logements est sans appel. Ce qui a poussé le directeur de l’OPGI à déposer plainte contre les mis en cause, dont plusieurs de ses cadres qui auraient participé à ce trafic. Rappelons que pr atiquement tous les programmes de logements, érigés sur le territoire de la wilaya de Annaba, attribués ou non, sont concernés par ce phénomène de squat. Une enquête élargie pourra débusquer d’autres cadres impliqués dans ce trafic de logements.