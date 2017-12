L’ancien P/Apw écarté de toute responsabilité

Réagissez

L’ancien P/APW de Annaba, Farouk Djeraya, n’a pas été retenu pour une quelconque responsabilité au sein de la nouvelle Assemblée populaire de la wilaya de Annaba (APW), dont l’installation des commissions a été effectuée hier au siège de cette assemblée. Sachant qu’il est indésirable, de par son lien de parenté avec le député Tliba, il a préféré ne pas assister à cette rencontre et éviter d’éventuelles escarmouches. A l’ouverture de la séance, Nacer Hamoud, le président de l’APW, a procédé à la nomination des élus désignés à la tête des neuf commissions et des deux postes de vice-président de l’APW. Partenaire avec 7 sièges sur 39, le parti RND a décroché le titre de 2e vice-président et la direction de la commission de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. «C’est la commission des affaires sociales, culturelles, sportives, de la jeunesse et des wakfs qui a été la plus convoitée.

Elle est revenue sans conteste à l’élu Klaiaia Noureddine, dit Koko. Son expérience dans le domaine est indiscutable» a tranché le P/APW. Les autres, soit huit commissions et un poste de premier vice-président ont été occupés par les nouveaux édiles du FLN. Equitable, la répartition des responsabilités l’est à plus d’un titre puisqu’elle n’a généré aucune objection qui mérite d’être citée, confirment les élus, dont l’invité d’honneur, Farid Merabet, le maire de Annaba, rencontré à la sortie de la séance. Rappelons que le FLN a remporté lors des dernières élections locales la majorité écrasante des sièges en lice.