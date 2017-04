Interminable traque des trafiquants

Réagissez

Les éléments de la brigade mobile de l’inspection divisionnaire de Annaba ont mis la main, le 17 avril, sur un important convoi de boissons alcoolisées, plus de 6 000 canettes de bière et près de 300 litres de liqueurs de différentes marques, selon un communiqué transmis à notre rédaction.

La marchandise était à bord d’un camion Sonacome K66. La veille, soit le 16 avril, leurs collègues de Souk Ahras ont récupéré 13 000 sachets de tabac à chiquer et 3 600 bouteilles de boissons alcoolisées, que des trafiquants s’apprêtaient à acheminer à bord de deux véhicules touristiques vers la Tunisie. Là où était également attendu un autre convoi de boissons alcoolisées, en provenance de la wilaya d’El Tarf. La manœuvre a été déjouée, puisque le camion à bord duquel se trouvaient 800 canettes et bouteilles multimarques avait été intercepté et immobilisé par la brigade polyvalente de Bouhadjar. Moins d’une semaine auparavant, c’est une tentative d’introduire frauduleusement sur le territoire national une importante quantité de médicaments, d’origine et de qualité douteuses, que les douaniers de la direction régionale d’Annaba (DRDA) ont réussi à mettre en échec.

Au total, près de 300 boîtes de médicaments destinés à diverses pathologies lourdes ont été saisies par les douaniers au poste frontalier d’Oum T’boul (wilaya d’El Tarf). Autant dire que même des produits aussi sensibles ne sont pas épargnés par les contrebandiers, qui, avides de gain facile, n’hésitent pas à mettre en danger la vie de leurs concitoyens. Les gendarmes du secteur du commerce national en sont conscients et tentent de s’adapter au mieux aux modes opératoires utilisés par les contrebandiers.

Même s’il n’a rien à envier à ce qui se pratique dans les pays les plus développés, le dispositif en vigueur est appelé à être renforcé au travers d’une nouvelle loi-cadre, nous a-t-on appris à la DRDA. Avec cette nouvelle loi-cadre, devraient être délimités les champs d’intervention et définies les responsabilités de chacune des parties. Une commission élargie à tous les services concernés étant déjà à pied d’œuvre.