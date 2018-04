Inauguration le 18 avril 2018

Réagissez

Lancés en 2017, les travaux de réalisation de l’Institut français de Annaba sont maintenant achevés.

En cette occasion, l’ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, accompagné du conseiller culturel et directeur de l’Institut français d’Algérie, Grégor Trumel, et du directeur de l’IF de Annaba, Bertrand Furic, procéderont à l’inauguration de ce nouvel espace le 18 avril 2018 à 14h 30, en présence des autorités et des partenaires de l’établissement. Ces travaux d’envergure ont permis de rénover, d’optimiser et de moderniser l’Institut français de Annaba.

Tout a été fait pour que les espaces soient judicieusement utilisés, et ce, pour le bonheur de tous. Les visiteurs vont ainsi se rendre compte par eux-mêmes à partir du 18 avril prochain, des transformations importantes de ce grand établissement culturel, sis 8, boulevard du 1er Novembre 1954. Au rez-de-chaussée, ils découvriront une salle de spectacles d’une superficie de 250 m², qui peut accueillir jusqu’à 100 personnes.

La même superficie est consacrée à l’étage au département de langue française, pour l’accueil des centaines de personnes désirant apprendre et se perfectionner en français chaque année. Au deuxième étage, une médiathèque recevra les adhérents, avec un coin dédié aux enfants et à la jeunesse.

Quelques mètres plus loin, l’espace Campus France accueillera les étudiants souhaitant s’informer sur les études en France. Quant au 3e étage, il abritera les bureaux et salles de cours et d’examens. Ce lieu de savoir convivial sera doté de toutes les commodités, y compris d’une cafétéria et d’une terrasse avec une vue imprenable sur toute la belle ville côtière de Annaba. L’Institut français de Annaba a le plaisir d’inviter chaleureusement le public à vivre son inauguration du 18 au 21 avril 2018.



Au programme :

L’inauguration de l’institut donnera lieu à 3 jours de festivités exceptionnelles : visites guidées, animations surprises prévues à chaque étage en journée et concerts de musique chaque soir.

Le 18 avril à 18h : duo piano-voix à l’IF Annaba

Le 19 avril à 19h : le chanteur Boogers à l’IF Annaba

Le 19 avril à 19h : concert de Duoud à l’IF Annaba

Le 20 avril à 18h : Panckakes Bros à la maison de la culture de Annaba

Le 20 avril à 18h30 : Kosh à la maison de la culture de Annaba

Le 21 avril à 18h30 : création musicale exceptionnelle réunissant Hamdi Bennani et Mehdi Haddab au Théâtre de Annaba.