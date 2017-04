Importante opération au port

Réagissez

Les éléments de l’inspection principale aux opérations commerciales au port de Annaba ont déjoué dernièrement une tentative d’introduction d’une manière frauduleuse sur le territoire national de marchandises prohibées de différentes natures. Selon Réda Mehafdi, chef de l’inspection divisionnaire des Douanes, cette opération a été rendue possible suite au traitement d’une déclaration se rapportant à un changement de résidence. En effet, une déclaration a été souscrite pour mise à la consommation de marchandises et effets personnels dans le cadre du régime de changement de résidence. Cependant, après ouverture du conteneur en présence du déclarant, il a été constaté l’existence d’importantes quantités de marchandises non déclarées. Ces dernières ont été soigneusement dissimulées derrière les marchandises régulièrement déclarées. Il s’agit, entre autres, de bottes en friperie, machines usagées, appareils médicaux usagés, motos, produits de beauté, pièces détachées usagées, outils pour maçons, mobilier, etc. La valeur de la marchandise a été estimée à 5 483 851 00 DA et le contrevenant encourt une amende égale à sa valeur, en plus de la saisie de la marchandise non déclarée, et celle qui a été régulièrement déclarée (marchandise ayant servi à masquer la marchandise objet de la fraude). La procédure est en cours d’application.