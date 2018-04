Ibtassim, la jeunesse engagée

Réagissez

Ils sont beaux, actifs, engagés, et surtout apolitiques. Ils sont étudiants, médecins, cadres supérieurs, et même chômeurs.

Eux, ce sont les 40 membres permanents et actifs, les fondateurs du réseau de jeunes Ibtassim (souriez), auxquels il faut ajouter quelque 200 autres sympathisants. Ils se distinguent par la qualité et la diversité de leurs actions de volontariat, entreprises dans le domaine humanitaire, écologique ou médical.

Créé il y a trois années à peine, Ibtassim fait parler de lui, de par la qualité de ses initiatives, dont la réputation a dépassé les frontières de la wilaya. Qu’elle soit de proximité, par les réseaux sociaux ou à travers les mass média, Ibtassim utilise différents moyens de communication pour vulgariser ses activités dans le but de cibler le mieux possible les donateurs et les démunis.

Ce qui lui a permis d’assurer sa contagion et de drainer jeunes, moins jeunes et adultes des deux sexes pour adhérer à ce mouvement de société, civique à plus d’un titre. «Les activités humanitaires du réseau consistent en la fourniture de vêtements, denrées alimentaires, articles scolaires, visite des centres de l’enfance assistée, de résidence de personnes âgées, d’enfants handicapés, des hôpitaux et CHU de Annaba, ainsi que la participation à l’émission El Yed fel Yed», explique Guerfia Diaa El Hak, le meneur de Ibtassim.

De même, pour les actions écologiques, abonde Slimani Mohamed Zine, son ami, «ces jeunes dévoués, mènent des campagnes de sensibilisation et de nettoyage dans différents points de la ville de Annaba et usent de leur savoir-faire et de leur crédibilité, acquise durant les deux années écoulées, pour fédérer le maximum de volontaires».

Pour ne citer que le dernier lieu, entre autres, qui a été ciblé pour une opération de nettoyage, le cimetière de Bouhdid en a été la neuvième étape. Mieux, les endroits les plus reculés de la wilaya de Annaba, dont Tréat et Aïn Barbar (Seraïdi), bénéficient également du dynamisme et de la créativité des jeunes de Ibtassim qui, régulièrement, organisent des caravanes médicales constituées de médecins, dentistes et pharmaciens bénévoles pour dispenser consultations et soins médicaux, ainsi que des campagnes de prévention. En perspective et comme chaque année, Ibtassim commence déjà à préparer le plan de charge du mois de Ramadhan 2018.

Durant cette période bénie, les jeunes distribuent des repas du ftour et sont les seuls dans la ville de Annaba à distribuer les repas du shour. Ils organisent également, durant ce mois sacré, des opérations de circoncision et offrent des vêtements aux enfants à l’occasion de la fête de l’Aïd. Ainsi, la wilaya de Annaba est fière de sa jeunesse qui a pris un coup de conscience, et, telle une tache d’huile, s’est propagée à travers ses quatre coins.