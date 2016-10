Huit voleurs devant la justice

Réagissez

Les gendarmes de la brigade de Oued El Aneb ont présenté, avant-hier, devant le procureur de la République près le tribunal de Berrahal, huit jeunes, dont deux agents de sécurité d’une société de gardiennage.

Ils sont poursuivis pour «association de malfaiteurs» et «vol qualifié», commis au préjudice d’une société étrangère chargée de la réalisation de nouveaux logements à la commune de Oued El Aneb. Trois d’entre eux, dont les deux agents de sécurité, ont été placés sous mandat de dépôt, tandis que les autres ont été mis sous contrôle judiciaire, avons-nous appris du commandement de la Gendarmerie nationale.

Cette affaire remonte à la semaine dernière, suite à une plainte déposée par un responsable de la base vie de cette société. Dans sa déposition, il a déclaré que son employeur a été victime de vol de trois fenêtres, huit stores et vingt colonnes en aluminium. Selon toujours le plaignant, le forfait a été commis durant la nuit du 14 au 15 octobre en cours à la base vie de la société étrangère. Les recherches déclenchées par les gendarmes de ladite brigade ont conduit à l’interpellation, le même jour à 15 h, de l’un des auteurs présumés du méfait, au village Aïn Dalia,. Auditionné, il a avoué et permis la récupération des objets volés dissimulés près de ladite base vie. Après avoir reconnu les faits qui lui sont rapprochés, le mis en cause a dénoncé tous ses complices, dont les deux agents de sécurité, qui ont été interpellés dans les 48 heures qui ont suivi.