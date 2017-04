Fertial mène une campagne de nettoyage

Réagissez

Nos côtes sont devenues de véritables poubelles

Au terme de cette action citoyenne louable, ce sont 15 tonnes de déchets solides qui ont été ramassés.

La plage de Sidi Salem, relevant de la commune d’El Bouni, a été, samedi, le théâtre d’une importante opération de nettoyage dans le cadre d’une campagne de volontariat, avons-nous constaté sur place. L’organisatrice n’est autre que l’entreprise algéro-espagnole des fertilisants, Fertial. Pour ce faire, elle a fait appel à ses travailleurs, ses partenaires, dont des associations sportives, de protection de l’environnement et de lutte contre la pollution. Fertial n’a pas lésiné sur les moyens humains et matériels pour réussir cette opération.

Ainsi, des dizaines d’enfants, de jeunes et d’adultes ont investi la grande plage de Sidi Salem. Avec un uniforme frappé du sigle de Fertial, gants à la main et sacs poubelle en rouleaux, les participants ont investi les lieux. Au terme de cette action citoyenne louable à plus d’un titre, des milliers de bouteilles et de canettes de bière et autres nombreux déchets hétéroclites ont été ramassés dans des dizaines de grands sacs poubelle. Au total, ce sont 15 tonnes de déchets solides qui ont été éliminés sur cette plage.

Ils ont été laissés par des citoyens inciviques au bord de cette plage pratiquement vierge. Ayant participé à cette campagne, Bounour Mokhtar, le jeune directeur général de Fertial est catégorique : «Cette action doit être régulière pour le bien de notre ville et de son environnement. A ce rythme, le comportement des citoyens finira par se corriger. La présence des déchets en mer et leur échouage sur les plages est un phénomène récurrent qui n’épargne aucune de nos côtes.

En tant qu’entreprise, l’un de nos objectifs est de valoriser les bonnes pratiques, dont le nettoyage des plages. La protection de l’environnement est une autre priorité chez Fertial», estime le même responsable, avec un sac poubelle à la main. A vrai dire, les plages sont des espaces touristiques d’importance, mais aussi des milieux fragiles abritant une biodiversité exceptionnelle. Une grande partie du littoral annabi est confrontée à l’élévation du niveau de la mer. La pollution sous toutes ses formes aggravera le processus. D’où la nécessité de protéger la corniche de Annaba.