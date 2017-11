Effondrement total de l’escalier d’un immeuble à Sidi Salem

Réagissez

L’ escalier d’un immeuble R+4 s’est effondré totalement dans la nuit de dimanche à hier dans la cité populaire de Sidi Salem, dans la commune d’El Bouni, a-t-on appris de sources locales.

Alertés, les éléments de la Protection civile se sont déplacés immédiatement sur les lieux de l’incident, où, heureusement, on n’a déploré aucune victime parmi les habitants. «Datant de 1989, ce bâtiment n’a pas résisté à l’usure de l’air marin, car érigé en face de la mer. D’autant plus qu’il a été réalisé en mode préfabriqué, c’est-à-dire en dalles et panneaux en béton préalablement construits», explique-t-on sur place. Saisi, le directeur de l’OPGI n’a ménagé aucun effort pour venir en aide aux habitants, rassurés par sa présence. Première mesure, il a fait appel à une entreprise turque spécialisée dans la fabrication d’escaliers préfabriqués pour prendre en charge cette mission. «Aussitôt informé, j’ai pris attache avec une entreprise spécialisée pour prendre en charge la fabrication d’escaliers. Une autre entreprise s’en chargera pour les placer. Ce modus operandi je l’ai appliqué dernièrement lors d’un problème analogue qui s’est produit dans des immeubles de la commune de Sidi Amar», a expliqué Abdelkrim Benchadi, le directeur de l’OPGI Annaba. Entre- temps, les habitants de cet immeuble utilisaient, en cas de besoin urgent, les escaliers de la Protection civile, qui a installé un cordon de sécurité pour parer à toute éventualité.